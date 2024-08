Yas: Cláudia Raia não pode ser julgada por passado amoroso com Frota

Yas Fiorelo e Leão Lobo recordaram o envolvimento amoroso entre Cláudia Raia, 57, e Jô Soares (1938-2022), em meados da década de 1980. A atriz revisitou o tema em depoimento à série documental "Um Beijo do Gordo", que estreou no último domingo (28) no Globoplay.

Cláudia afirma ter enfrentado preconceito pela diferença de idade entre ela e o comediante. "Ele tinha 30 anos a mais que eu. Não sei dizer como começamos a namorar, porque, para mim, era difícil namorar uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho."

Yas Fiorelo recordou que, pouco anos após o romance com Jô, Cláudia subiu ao altar com o polêmico Alexandre Frota, 60. "Não dá para negar que ela sabe viver. Às vezes é melhor se entregar a paixão do que depois ficar [se lamentando]. As pessoas têm que ser mais Cláudia Raia."