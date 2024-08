Silvio Santos volta a hospital 15 dias após internação em São Paulo

Silvio Santos, 93, voltou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, 15 dias após ser internado para tratar a H1N1.

Ele está bem. Voltou para fazer exames de imagem. Fazem o raio-x em casa. Mas o exame de imagem tem que ser realizado no hospital.

diz a assessoria de imprensa do SBT

O que aconteceu

Apresentador não voltou ao hospital para tratar novos sintomas ou uma nova doença, segundo a equipe de comunicação da emissora. A reportagem entrou em contato com a equipe do hospital, que apontou a assessoria de imprensa do SBT como única fonte de informações sobre caso.