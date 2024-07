Beyoncé oferta bolsa de R$ 10 mil para alunos de universidade da Bahia

Beyoncé ofertou um programa de bolsas para estudantes de baixa renda da Uneb (Universidade do Estado da Bahia).

O que aconteceu

Doações serão feitas por meio da BeyGOOD, fundação criada pela estrela da música mundial. No total, 15 alunos serão contemplados com o Programa de Bolsas REINASSANCE 2024, conforme consta no edital divulgado pela Uneb nesta quarta-feira (24).

Selecionados receberão uma bolsa de US$ 2 mil cada um (cerca de R$ 10 mil na atual cotação do dólar). Esse valor será depositado em parcela única aos beneficiados pelo projeto.