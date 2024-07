Quem pode vencer o Capitão Pátria? Os 10 principais candidatos em The Boys

Mesmo sendo apenas humano, Butcher já tentou matar o Homelander várias vezes, usando todos os recursos disponíveis. Ele danificou seu corpo e mente, tomou decisões quase tão atrozes quanto as do seu alvo, tudo para vingar-se do Capitão Pátria - e esteve perto de conseguir várias vezes.

Karl Urban é Billy Butcher em The Boys Imagem: Reprodução/Instagram

Tempesta

Embora esteja morta no momento, Tempesta, apesar de suas afiliações grotescas, mostrou grande potencial contra o Capitão Pátria. Além de ser muito mais inteligente e experiente que Homelander, Tempesta possuía eletrocinese, força, durabilidade e sentidos aprimorados ao ponto de resistir ao raio de calor do Capitão Pátria como se fosse nada. Ela foi gravemente ferida pelo filho do Supe, Ryan, que demonstra mais potencial destrutivo que o próprio pai.

Tempesta (Aya Cash) em 'The Boys' Imagem: Divulgação

Ryan

Ryan é, provavelmente, a resposta mais simples para lidar com o Capitão Pátria - se ele quiser. Já foi destacado na série o quanto o garoto é promissor, com poderes que podem superar os do pai conforme ele cresce. A questão com Ryan é trazê-lo para a ofensiva anti-Homelander. Ele é manipulado pelo pai, que usa sua liberdade e superioridade de poderes para mantê-lo ao seu lado.