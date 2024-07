Fellipe é expulso de A Grande Conquista ao violar normas militares: Férias

Os Conquisteiros se reuniram na sala e leram um aviso no telão que explicava a saída de Fellipe.

Segundo o aviso, Fellipe saiu por conta de um "processo interno" do Batalhão Militar do Espírito Santo. "Atenção conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet", dizia a nota, lida por Hadad.

Em comunicado enviado à imprensa, a Record disse que a eliminação se deve ao fato de Fellipe "infringir normas militares". "Ele foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos. Assim, Fellipe deixa a reta final da competição. Toda a repercussão e como os outros conquisteiros reagiram à notícia serão mostradas hoje à noite, ao vivo, com Rachel Sheherazade", diz a nota.

A nota lida pelos Conquisteiros pedia para que eles arrumassem as malas de Fellipe e as deixassem no closet. "Não deu tempo de ele se despedir", lamentou Hideo. "Tô assustado".

Guipa disse que Fellipe tinha uma licença de seu trabalho até segunda-feira (15). "Deve ter tido que se apresentar por algum motivo específico", especulou Hadad.

A informação dita por Guipa foi dada ainda na fase da Vila, e Fellipe teria dito que um advogado "tomava conta dessa questão" fora do reality. "Ele tinha avisado mesmo que tinha um processo interno", disseram os Conquisteiros. "Ele tinha pedido ferias".