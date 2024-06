Bruno se exalta com rival após atividade do Faro: 'Não vou aceitar'

Bruno se exaltou após uma atividade do Faro em A Grande Conquista 2 (Record). Como divulgou a equipe do participante, ele teria se incomodado com uma fala de Guipa no programa.

O que aconteceu

Em desabafo, apontou: "Uma coisa que não vou aceitar é, depois de ele [Guipa] ter feito uma fala irresponsável, não bater no peito e assumir que ele falou e falar assim: 'me desculpa, falei m*rda'. Aí querer usar isso contra mim, como se eu tivesse inventando uma coisa. Agora fui perguntar: 'você falou ou eu estou inventando'. Ele [respondeu]: 'Falei brincando'. Brincando? É brincando que se fala sobre um problema do outro?".