De Albú e Hideo discutem após dinâmica: 'Não preciso falar mentira'

Lucas de Albú e Hideo se desentenderam na dinâmica do Faro em A Grande Conquista 2 (Record). Depois do programa, eles chegaram a discutir mais uma vez.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto, de Albú desabafou com Taty Pink: "Eu vou continuar não jogando sujo com ele, com o que acho certo. Não preciso falar mentira de ninguém e ponto. Eu sou assim, sou uma pessoa certa mesmo quando as pessoas agem mal comigo. Não vou ser o que não sou lá fora (...). Ele me prejudicou por expor o que achava de mim. Ainda falo hoje que ter feito isso é sujo".