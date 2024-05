Fabiana Karla: 'Sofro quando vejo colegas atrizes passarem por etarismo'

São mulheres que são atuantes, lúcidas, cheias de coisa para fazer, e a gente vê que o mercado está, cada vez mais, botando para o lado essas pessoas. Fabiana Karla

'De Repente, Miss!' está nos cinemas Imagem: Divulgação

Para a atriz, uma boa saída para não deixar que o etarismo ocorra no cenário áudio-visual é produzir os filmes e séries, por exemplo. "Acho importante termos a nossa sala de roteiro, assim podemos falar do que a gente acredita."

Não é porque eu não sofro etarismo, que eu não estou vendo isso ao meu redor. O que eu puder fazer para acalentar essas pessoas que estão ficando a margem, em decorrência desses preconceitos, eu como artista, como produtora, como aspirante a escritora, farei. Fabiana Karla

Ainda sobre seu momento atual, a atriz diz lidar bem com as mudanças que a idade impõe na vida das pessoas, principalmente na das mulheres, em decorrência das cobranças sociais. "É claro que a gente perde colágeno, tem as questões químicas, físicas e a menopausa. Só que você tem que aprender a lidar com isso também, porque eu acho. As rugas são as marcas da nossa vida. Eu, como atriz, eu acho que a gente conta uma história com o nosso corpo. Empresto o meu corpo para contar."

Fabiana Karla sofre com obesidade, mas diz que prefere dar importância para outro lado de sua vida, deixando a questão de "ser magra" de lado. "Tenho uma doença crônica recorrente, mas escolhi lidar com ela dessa forma. Então, cuido das outras áreas. A minha pele é o que mexo muito, no sentido de não me alimentar de algumas coisas porque sei que pode responder a minha pele."