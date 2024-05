Sci-fi nacional da Netflix tem paratletas superpoderosos e sexo biônico

Ele tem um fascínio por esses biônicos, por essa prótese. Eu falei: 'Caralho, essa cena é perfeita para isso'. Bruno Gagliasso

Jessica Córes e Bruno Gagliasso em cena de "Biônicos" Imagem: Divulgação

Presente na gravação, Jessica Córes se impressionou com a disposição de Bruno. "É uma cena muito louca! O Bruno se divertiu lambendo, botando os dedos, tinha saliva também, uma babinha lá pendurada".

As próteses foram o maior desafio da produção. Além de especialistas em efeitos especiais que editaram mais de mil frames individualmente, a equipe também contou com a ajuda de atletas com e sem deficiência para explicar os movimentos. Eles ajudaram a imaginar, por exemplo, o que o corpo precisaria fazer para executar saltos biônicos que ultrapassam a marca de 15 metros — o recorde do salto em distância é de 8,95 m (obtido pelo norte-americano Mike Powell, em 1991). Gabz afirma que se divertiu tentando conciliar o realismo e a imaginação: "Era quase uma brincadeira de criança".

Essa também é a graça do cinema. Queremos ser realistas, mas queremos principalmente que seja interessante para a galera que tá vendo. Gabz