Filme com cena de sexo entre Daniel Filho e Dennis Carvalho é restaurado

O filme "Espelho de Carne", lançando em 1984 e cultuado pela geração VHS, virou polêmica na época, e agora, pode se tornar um cult também para as novas gerações.

O que aconteceu

O longa, dirigido por Antonio Carlos da Fontoura foi restaurado 40 anos depois de sua estreia nos cinemas.

O filme ganhou uma sessão na noite da última quarta-feira no Estação Net Rio com a presença do diretor e da equipe.