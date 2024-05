História pesada e best-seller: qual a ordem dos livros 'É Assim que Acaba'

Um dos livros mais vendidos no Brasil, com mais um milhão de cópias comercializadas, "É Assim que Acaba" ganhou uma adaptação para o cinema. Se você quer ler as obras originais antes de conferir a história nas telonas, saiba abaixo qual a ordem dos lançamentos escritos por Colleen Hoover.

"É Assim que Acaba (2016)"

Considerado o romance mais pessoal da carreira de Hoover, a obra discute temas como violência doméstica e abuso psicológico. A história fala sobre Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura.

Em um dos terraços da cidade ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela.