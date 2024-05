Além de Luana Piovani: quais famosos já falaram abertamente sobre maconha

Splash separou alguns famosos que já comentaram a respeito do tema polêmico ou mesmo já declararam ter usado a droga ao menos uma vez:

Anitta rebola dançando Imagem: Reprodução/Instagram

Anitta: A cantora já defendeu abertamente a legalização da maconha, deixando claro que nunca a usou, e pediu a Lula que adotasse a pauta.

Acho que proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar. Em vez de estarem colaborando com essa guerra na favela - que só mata o pobre, gente que não tem nada a ver com isso, e só deixa rico esse povo que não paga imposto e que lava dinheiro, tinha que virar empresa, gerar emprego. Anitta

Luciano Huck Imagem: Reprodução/Globoplay

Luciano Huck: O atual apresentador do "Domingão" deu uma entrevista no início de sua carreira, em 1999, a revista Trip, onde falou sobre já ter usado maconha.