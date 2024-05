Turnês canceladas: produtoras e artistas se deixaram levar por alucinógeno

O repórter Rodrigo Ortega conversou com os apresentadores Leão Lobo e Dieguinho Schueng sobre a crise que vem se instaurando no mercado das apresentações musicais no Brasil. O cancelamento das turnês de Ivete Sangalo, 51, e Ludmilla, 29, é um dos sintomas mais gritantes desse quadro.

Ortega explicou que o investimento da produtora paulistana 30E em turnês monumentais - e por vezes megalomaníacas - contribuiu em muito para o panorama crítico atual. "A 30E começou a pagar muito caro pelas turnês de grandes artistas nacionais. Algumas foram até bem-sucedidas, como a dos Titãs - porque contou com uma formação [da banda] que não se via há décadas. Essa empresa ajudou a inflacionar o mercado, pagando muito caro e fazendo promessas de shows muito grandes - mas não necessariamente entregando a estrutura necessária [para que acontecessem]", relatou o repórter, no Splash Show.

Artistas como Ivete e Ludmilla voltaram atrás em seus planos de turnê por entenderem que o público não pagaria tão caro pelos ingressos, o que inevitavelmente levaria ao fracasso financeiro dos projetos. "Produtores experientes alegam que as artistas também caíram nessa euforia, quando poderiam ter se tocado de que não seria possível fazer coisas tão grandiosas. É como se os dois lados, tanto a produtora como as artistas, tivessem tomado o mesmo chá alucinógeno e achado que encheriam 30 estádios. Agora o mercado está caindo na real. "