Dieguinho: Eliana no The Masked Singer é ótima opção para ela na Globo

Bárbara Sayrne levantou uma outra especulação que tem circulado nos bastidores, sobre Eliana apresentar o The Masked Singer. Dieguinho disse que ela se sairia bem no programa, mas que não deve querer "assumir algo que outra [Ivete] começou". "Não vai querer comparações, então acredito que não iria aceitar", afirmou. "Ela teria pouca participação".

Projeto específico para Eliana

No programa, Dieguinho também disse que Eliana pode incorporar a grade da emissora com uma novidade. "O que eles poderiam — ou podem — estar planejando é dar um programa vespertino para ela. Criar um produto novo para as tarde da Globo" avaliou.

Saryne disse acreditar que a apresentadora vá para o GNT, mas que seria "um desperdício" tê-la fora do canal aberto.