Luana Piovani: 'Primeira coisa que faço quando acordo é fumar um baseado'

Ela segue com as atividades do dia após fumar: "Daí eu vou olhar minha agenda, vejo se aquilo tá combinando com o meu humor do dia. Daí eu vou fazer meu primeiro baseado [Luana diz que o que fuma pela manhã é a ponta do outro dia], daí eu vou malhar, vou fazer minha ioga ou vou ler, vou estudar um pouco, e assim vai".

Quantidade de "cigarros" por dia: "Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de "B.O." (problemas), eu fumo uns quatro, cinco".

Sexo após fumar maconha: "Curto muito, mas meu namorado não fuma. Desperta todos os sentidos, e é por isso que eu gosto da maconha, porque ela restabelece meu modus operandi, eu consigo amenizar a minha inquietude e consigo aflorar o que em mim tem de melhor, que é a minha criatividade, minha imaginação, minha sensibilidade. Então tudo é bom: ouvir música, estudar, dançar, namorar, se arrumar pra encontrar o namorado..."