Filha de político e artista: saiba quem é venezuelana flagrada com Vini Jr

Corina acumula 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Na plataforma, ela e Vini Jr seguem um ao outro e já trocaram elogios nos comentários de suas respectivas publicações.

Visita ao Santiago Bernabéu. Recentemente, a venezuela marcou presença no estádio do Real Madrid, clube defendido pelo jogador brasileiro. Ela compartilhou imagens no estádio, com direito a uma foto de Vini Jr no telão.