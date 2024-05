Godzilla vs. Kong: qual a ordem dos filmes e a próxima continuação

Godzilla (2014)

A produção entra oficialmente na proposta de Monsterverse, ligando os universos de personagens. A história é ambientada no mesmo ano do lançamento, quando um especialista em bombas da marinha acaba de se reunir com a família. Ele é forçado a ir para o Japão e ajudar seu pai. Os dois se deparam com Godzilla, o rei dos monstros, que surge do mar para combater criaturas inimigas. Em uma luta pela supremacia, os monstros ameaçam a sobrevivência da humanidade.

Godzilla II: O Rei dos Monstros (2019)

Cinco anos depois de seu antecessor, o filme mostra como a agência Monarch tenta enfrentar monstros gigantescos, incluindo o poderoso Godzilla. O réptil duela com Mothra, Rodan e seu maior inimigo, King Ghidorah, o monstro de três cabeças. Essas antigas super espécies disputam a supremacia em nosso mundo, deixando todos em perigo.