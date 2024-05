Além de Wagner Moura: 14 brasileiros que brilharam nas telas estrangeiras

Com inúmeras produções internacionais no currículo, Wagner Moura já consolidou seu nome fora do Brasil, assim como outros grandes artistas. Reunimos uma lista de estrelas que brilham lá fora, e outros atores que tiveram seus talentos notados pelos estrangeiros e os convidaram para produções gringas.

Sônia Braga

Nossa eterna Gabriela, a atriz estreou no mercado internacional em 1985 com 'O Beijo da Mulher', de Hector Babenco. Ela já esteve em 'Sex and The City', 'Luke Cage', 'Extraordinário', 'Casamento Armado', e neste ano, chegou ao 50º papel lá fora no filme 'A Profecia'.