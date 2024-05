Qual a ordem certa para ver 'O Senhor dos Anéis' e 'Hobbit'?

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos Imagem: Reprodução/Cardiff Student Media

No último filme da trilogia "O Hobbit", os anões e Bilbo têm de lidar com as consequências da luta com Smaug. Eles se veem obrigados a guerrear com outros povos da Terra-Média pela riqueza de Erebor.

4. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

Cena de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" (2001) Imagem: Divulgação

Os eventos da trilogia "O Senhor dos Anéis" acontecem 60 anos depois das aventuras de Bilbo, agora interpretado por Ian Holm. O protagonista passa a ser Frodo, sobrinho do hobbit destemido.

No primeiro filme do épico, Frodo (Elijah Wood) recebe de Bilbo um anel com poderes malignos e é incumbido de destruí-lo. Para cumprir a missão, ele reúne um time formado por quatro hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago.