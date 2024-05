Miss Bumbum que fez contrato de namoro tem vídeo de sexo grupal com a irmã

A atual Miss Bumbum, Larissa Sumpani, chamou atenção ao detalhar seu contrato de namoro que inclui uma cláusula exigindo sexo cinco vezes por semana.

Ela acumula polêmicas

Ela e a irmã já protagonizaram vídeo de sexo grupal. "Já fizemos com outras cinco mulheres. Normalmente é melhor para nós, porque cenas com apenas mais uma pessoa ficam muito estáticas", contou Larissa em papo exclusivo com Splash, em agosto do ano passado. As duas não interagem nos vídeos, e desde 2020 já faturaram mais de R$ 1 milhão com conteúdos no OnlyFans.

As duas dizem que é difícil encontrar homens para as gravações. "Não sei o que acontece. Eles não estão funcionando na hora H. Rola uma pressão, não sei. [...] 90% dos homens brocham com a gente", explicou Rafaela, irmã de Larissa.