Miss Bumbum anuncia venda de perfume íntimo: 'Aroma do meu orgasmo'

Larissa Sumpani, 24, atual Miss Bumbum, anunciou lançamento de perfume íntimo com aroma do seu orgasmo.

O que aconteceu

No Instagram, ela compartilhou a novidade com fotos do primeiro lote dos perfumes. "Calma, você não precisa se contentar apenas em me ver pelas telas porque agora também pode ter o meu cheirinho. Todos os assinantes da minha plataforma terão acesso às compras do meu perfume íntimo".

Em seguida, Larissa disse que o diferencial era o aroma do seu orgasmo. "A curiosidade é que o aroma é do meu orgasmo. Isso mesmo, a fragrância foi capturada no momento do meu clímax especialmente para vocês. Que tal ter esse tempinho comigo a qualquer hora do dia e bem na palma da sua mão? Comenta aqui se vai lá correndo comprar"