Ex-Bombeiro da Eliana celebra faturamento em plataformas adultas

Yuri Bonotto, 33, ex-Bombeiro da Eliana, está faturando alto nas plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Após o fim do "Programa da Eliana" (SBT), o influenciador passou a se dedicar mais aos conteúdos +18.

Com isso, seu faturamento dobrou. "Acho que ficaram com pena por eu estar desempregado (risos). Na verdade, acredito que houve uma maior exposição com meu nome. Mas sinto muito falta de estar na TV. Eu gostava bastante", disse Yuri.