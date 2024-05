Denise Fraga diz que Tony Ramos está bem após cirurgia: 'Tá fazendo piada'

Sessões do espetáculo "O que só sabemos juntos", que aconteceriam nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no teatro Tuca, em São Paulo, estão canceladas. Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz Denise Fraga, que divide o palco com o ator.

Novas sessões serão abertas para atender todo o público em breve. Contamos muito com a compreensão e paciência de todo nosso público nesse momento. Assessoria de imprensa da atriz Denise Fraga

Tony Ramos e Denise Fraga estão em cartaz com a peça "O que só sabemos juntos", em São Paulo, desde o dia 26 de abril. A peça faz um convite para que cada pessoa saia da própria bolha de isolamento e seja capaz de se colocar no lugar do outro.