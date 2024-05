Karoline Lima surpreende com antes e depois de procedimentos estéticos

Karoline Lima mostrou nas redes sociais o resultado da sua lipo LAD e também da mastopexia.

O que aconteceu

No vídeo, a influenciadora apareceu exibindo sua barriga antes do procedimento e depois toda definida. "Pessoal, olhem como está ficando meu resultado da Mastopexia com Troca de Prótese e da LAD"

Nos comentários, os seguidores elogiaram o resultado. "Perfeita antes e mais perfeita agora, como pode ser possível isso?", disse uma fã. "Já tava bom, agora ficou melhor", afirmou outro. "A mulher tá um luxo", completou mais um.