Tony Ramos: teatro cancela sessões após cirurgia para conter sangramento

Teatro Tuca anunciou que as sessões do espetáculo "O que só sabemos juntos", nos dias 17, 18 e 19 de maio, estão canceladas.

O que aconteceu

Comunicado foi divulgado na noite de quinta-feira (16), após o ator ser internado no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O veterano passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano.

Organização afirmou que novas informações serão divulgadas em breve. Todas as outras sessões estão com ingressos esgotados no site do teatro.