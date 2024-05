Yas: Documentário de Davi mostra potencial do BBB de mudar vida das pessoas

O Globoplay lançou nesta quarta-feira (8) o documentário "Davi: Um Cara Comum da Bahia", que retrata a trajetória de Davi Brito, 21, campeão do BBB 24 (Globo). Além dos familiares do baiano, o filme conta com a participação de famosos como Ivete Sangalo, 51, e Carolina Dieckmann, 45.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, revelou-se emocionada com este novo produto do streaming. "O documentário mostra o poder que o Big Brother tem de mudar a realidade das pessoas. Mudou vida do Davi, da família dele e de várias pessoas. Isso é uma das coisas mais interessantes do programa, mesmo com todas as falhas que tem."

Yas deixou claro que não por reconhecer a importância do BBB deixa de olhar para os 'poréns' do formato. "Não bato palma para o Boninho de olho fechado, não! Já falamos sobre o racismo religioso, que aconteceu no ano passado, sobre a falta de acessibilidade, o etarismo... Tem várias questões no Big Brother."