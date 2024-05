Davi Brito vai para o Rio Grande do Sul e convoca fãs a ajudar vítimas

Na tarde de terça-feira (7), Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), contou em live que vai para o Rio Grande do Sul, ajudar os moradores do estado, que vem sofrendo as consequências de fortes chuvas.

O que aconteceu

Davi contou que está indo para o estado. "Estou indo a caminho do Rio Grande do Sul, vou pegar o voo agora de noite. Vou fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa. Eu estou indo e vou ajudar aquelas pessoas lá."

O baiano também publicou um vídeo arrumando as malas. "Partiu, Rio Grande do Sul."