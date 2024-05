Davi mostra valor arrecadado para comprar água no RS: 'Vamos ajudar'

Davi Brito, 21, compartilhou com seus seguidores do Instagram os primeiros resultados de sua campanha de arrecadação financeira para a compra de água mineral às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Davi divulgou em seus stories um print do saldo bancário, somando quase R$ 35,5 mil arrecadados em doações. Ao longo das últimas horas, ele tem atualizado o espaço constantemente com o avanço dos números.

Na legenda do post, o campeão do BBB 24 (Globo) incentivou seus fãs a seguirem doando. "Vamos para cima! Vamos ajudar quem precisa! [Doe] o máximo que puder!", pediu o ex-namorado de Mani Reggo, 41.