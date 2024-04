Davi rebate haters sobre polêmica com Mani: 'Fofoca para tirar o meu valor'

Davi gravou o Domingão na semana seguinte ao fim do BBB e ainda tentava se acertar com Mani Reggo, mas, atualmente, está solteiro — segundo falou no Altas Horas. "Sei dessa polêmica toda que tá rolando na internet sobre a minha vida pessoal e particular, que só cabe a mim resolver. Eu só precisava de um tempo depois que sai do Big Brother pra poder raciocinar o que tava acontecendo com minha vida."

Sem papas na língua, o campeão do Big Brother Brasil avisou que baixará a cabeça para ninguém. Ele vê os ataques de haters na internet como forma de desvalorizar sua vitória no reality show.

O resto é fofoca para tirar o meu valor. Acho que é um movimento: o Davi acertou tanto no programa, que vamos bater para acabar com ele, deixá-lo em depressão. Mas, vou ser aqui fora o mesmo que fui no programa. Assim como derrotei Golias na casa, vou derrotar aqui fora.

Davi

O @davibritof falou sobre as polêmicas da internet durante sua participação no #Domingão. #BBB24 pic.twitter.com/TxRHFDenQw -- Domingão com Huck (@domingao) April 28, 2024

"Não soube respeitar o meu momento"

Davi Brito confirmou o término com Mani Rego em gravação do Altas Horas, na Globo, na última terça-feira (23).