Em show sem concessões, Death Angel mostra o que há de melhor na Bay Area

No intervalo entre as igualmente recentes e igualmente já clássicas "I Came for Blood" (2019) e "The Dream Calls for Blood" (2013), ele ainda perguntou se as pessoas estavam preparadas para um metal de qualidade vindo da Bay Area. "Eu quero que vocês mostrem isso fisicamente!", berrou. Pois é, thrash metal sem mosh-pit nem pode ser considerado thrash metal, vamos combinar. E os fãs prontamente atenderam ao chamado.

"A música e a comunidade criada por ela devem viver para sempre", disse, pouco antes de uma combinação final matadora, declaração de amor aos brasileiros que não via a tanto tempo. No caso, "Mistress of Pain" e "Thrown to the Wolves" - antes da qual, em sua clássica convocação pelo caos absoluto, Mark mandou um "My Crazy Fucking Metaleiros!". Isso mesmo, assim, com o termo em bom português. Se ainda restava alguma dúvida sobre o quanto a expressão está sendo de vez ressignificada, o Death Angel encerrou o assunto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do rock? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024