Virgínia Fonseca corre do palco após ouvir nome de ex-namorado: 'Pesada'

Virginia perdeu o processo e teve que arcar com uma multa. Virginia chegou a pedir o direito de justiça gratuita, garantido pela Constituição àqueles que não conseguem arcar com os custos do processo. O juiz substituto do Trabalho Ronaldo Piazzalunga negou e disse que o pedido "beira a má-fé", já que as condições financeiras da influenciadora estão documentadas em suas redes sociais.

Zé Felipe, marido de Virginia, afirmou que a dívida dela foi paga. Ele também brincou com o valor: "Demos 7 vacas e pagamos a dívida".