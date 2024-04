Whindersson diz ter sido perseguido por 4 stalkers: 'Me via como um Deus'

Whindersson Nunes, 29, confidenciou ter sido perseguido por quatro pessoas desde que ficou famoso.

O que aconteceu

O humorista decidiu abrir o jogo sobre os episódios vividos após assistir a série Bebê Rena (Netflix). "Já passaram pela minha vida 4 pessoas como as da série Bebê Rena, 3 mulheres e 1 homem", iniciou ele.