Após separação, Belo celebra festa de aniversário: 'Que venham mais 50'

Além de comemorar o aniversário, o cantor ainda subiu ao palco para um show. "O dia se tornou ainda mais especial quando em uma segunda-feira fizemos sold out (esgotado) em um show de três horas. Vocês são meus presentes. Tudo por vocês, sempre. Foi lindo", comemorou.

No dia do aniversário do cantor, a musa fitness exibiu seus treinos em uma academia. Gracyanne não abandonou a rotina de exercícios e mostrou que está em dia.

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".