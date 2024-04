Gracyanne Barbosa comenta sobre choro de Belo: 'Com dó'

Gracyanne Barbosa, 40, comentou um comentário sobre o choro de Belo no primeiro show da turnê do Soweto na sexta-feira passada (19). A musa fitness disse que também ficou com dó.

O que aconteceu

Em comentários de um post no Instagram, uma seguidora afirmou que ficou com dó do cantor chorando. A musa fitness respondeu a usuária da rede social: "Eu também", disse ela, que colocou um emoji de uma carinha chorosa.

Ela já havia falado sobre não se sentir a culpada pelo fim do casamento com o cantor. Apesar de não se sentir culpada pelo fim do casamento, ela sente culpa por "ter permitido" que a relação fosse acabando.