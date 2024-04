Após morte de Venâncio, Inocêncio ouve recado de Santinha e inicia vingança

No capítulo de 'Renascer' desta terça-feira (23), o velório de Venâncio acontece na fazenda Jequitibá-Rei. Pastor Lívio discursa e emociona a todos, inconformados com a morte do publicitário.

Damião se coloca à disposição de José Inocêncio para vingar a morte de seu filho. João Pedro demonstra a Zinha seu desejo de vingança.

Padre Lívio avisa a Egídio que há quem diga que o coronel esteja por trás do assassinato de Venâncio. Buba passa mal ao saber da morte de Venâncio.