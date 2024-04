Menos sangrenta: compare as duas versões da morte de Venâncio em 'Renascer'

"É capaz de painho achar que eu que matei José Venâncio" OOOH JOÃO #Renascer pic.twitter.com/Ed8nvBr0eV -- TV Globo (@tvglobo) April 23, 2024

Outro ponto muito elogiado no remake foi mostrar a reação de José Inocêncio com a morte do filho. O patriarca, que já tinha pressentido algo de ruim e saiu cavalgando atrás dos filhos, recebeu a confirmação de Inácia (Edvana Carvalho) e Deocleciano (Jackson Antunes) e sentiu a dor física do luto no mesmo local em que Venâncio foi atingido pelo tiro.

A morte de Venâncio em 1993

As cenas de ontem são bem semelhantes às escritas por Benedito Ruy Barbosa. Venâncio (Taumaturgo Ferreira) conversava com João Pedro (Marcos Palmeira) sobre a vontade de voltar a morar com a família na fazenda.