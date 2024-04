Última temporada de 'Sob Pressão' chega à TV: 'Saúde pública segue doente'

A relação entre Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade), claro, ganha um desfecho. A harmonia do casal sofre um primeiro abalo quando o médico descobre que seu pai, Heleno (Marco Nanini), que não vê há cerca de 20 anos, está à sua procura, vivendo em um abrigo de idosos, com Alzheimer. Já Carolina é diagnosticada com um nódulo na mama, e a aproximação com um antigo colega de faculdade, Daniel (Emilio Dantas), capaz de ajudá-la no tratamento, impacta ainda mais o casamento com Evandro.

As cinco temporadas contam o relacionamento desse casal de médicos, que começou no primeiro capítulo da primeira temporada e se encerra aqui, junto da série. E, como toda relação, houve de tudo: amor, raiva, altos, baixos, expectativas e frustrações. Tudo isso trabalhando e vivendo juntos. Como na vida real.

Lucas Paraizo a Splash

Marjorie Estiano e Julio Andrade protagonizaram as cinco temporadas de "Sob Pressão" Imagem: Globo/Victor Pollak

Doação de sangue

Campanha de doação de sangue em 22 estados marca a estreia da série na TV. Segundo a Globo, que organiza a terceira edição da Corrente Sob Pressão, são mais de 120 pontos de coleta em parceria com 15 grupos afiliados — confira lista aqui.

Campanha acontece até o dia 30 deste mês. O dia 27 de abril, um sábado, foi escolhido para o dia D da campanha, com ativações especiais em alguns dos pontos de coleta. Quem desejar doar, deve verificar o protocolo adotado para a doação com o hemocentro de sua região.