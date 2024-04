Harry Potter: The Exhibition chega ao Brasil com ingressos até R$400

Casas de Hogwarts: A galeria estabelece a base para a experiência da exposição, permitindo que os convidados vivenciem momentos mais personalizados com a casa de Hogwarts que selecionaram durante o seu pré-registro. Ainda assim, essa galeria permitirá que os visitantes experienciem todas as casas de Hogwarts (independente da escolha prévia) em um salão comemorativo onde é apresentado o icônico Chapéu Seletor (local perfeito para fotos), que está cercado por brasões de casa recém-desenhados em janelas de vitrais meticulosamente criadas.

Salas de Aulas de Hogwarts: As galerias estão repletas de adereços, criaturas e trajes icônicos. Os visitantes vão interagir com tarefas e jogos mágicos, através de telas touchscreen, para revelar segredos dos bastidores de momentos icônicos da sala de aula, preparar poções na Sala de Poções; prever o futuro em Adivinhação; plantar uma mandrágora na Estufa de Herbologia; e usar sua varinha digital para derrotar um boggart em Defesa Contra as Artes das Trevas.

Cabana do Hagrid e a Floresta Proibida: Além de oferecerem uma experiência interativa do feitiço Patrono, as galerias revelam

criaturas míticas que ficam escondidas na floresta, como centauros e Acromântula. Há ainda uma recriação da Cabana de Hagrid.

Uma coleção exclusiva de Harry Potter: The Exhibition estará disponível na loja da exposição. Os fãs poderão escolher entre uma variedade de produtos, como roupas, acessórios e guloseimas comestíveis, incluindo Sapos de Chocolate e Butterbeer engarrafada e em barril. Algumas mercadorias são exclusivas da exposição, não podendo ser encontradas em nenhuma outra experiência de Harry Potter.

Ingressos

Abertura das vendas: 23 de abril de 2024.