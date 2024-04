Além de Barbie: filme que mudou a carreira de Margot Robbie está na Netflix

Em 'Eu, Tonya', o público assiste a um falso documentário baseado em entrevistas reais, que apresentam as diferentes versões das pessoas envolvidas no caso. "Eram tão contraditórias que percebi que seria meu ponto de entrada no roteiro. Colocaria os pontos de vista e deixaria o público decidir em que acreditar", explicou o roteirista Steven Rogers ao blog É Tudo História.

Nasce uma patinadora

Margot Robbie treinou durante meses para poder gravar as coreografias no ringue de patinação. Inclusive, as sequências foram um dos pontos altos da produção, justamente por reproduzirem as cenas históricas de Tonya Harding no esporte.

O famoso salto 'triple axel', porém, precisou ser feito com efeitos visuais. Tanto a protagonista quanto todos os dublês contratados, ninguém conseguiu executar o movimento feito pela esportista nos anos 1990.