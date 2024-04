'Cartas para Deus': conheça história real e o que foi mudado no filme

A história de Tyler

Patrick retratou a vida de seu filho, que foi diagnosticado com câncer em 2003 e, infelizmente, faleceu dois anos depois por complicações da doença. A princípio, o pai começou a escrever um livro, mas não conseguiu passar do sexto capítulo por conta da tristeza com o luto.

Após aprender a como escrever um roteiro, ele então conseguiu falar sobre a vida do menino e sua fé inabalável, mesmo tão jovem. No entanto, as cartas e o personagem do carteiro Brady (Jeffrey Johnson) foram elementos ficcionais incluídos na produção.

Por conta do tratamento quimioterápico, Tyler lidou com muitas idas e vindas ao hospital. Após sua morte, Patrick encontrou uma caixa com várias orações anotadas pelo filho. Isso o inspirou a criar as cartas que aparecem no filme.