'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 22 a 27/04

Caridade e Artur desfazem o mal-entendido com Primo Cícero, e todos oferecem um lanche ao rapaz. Seu Tico Leonel nota o interesse de Quinota por Artur. Caridade repreende Fé por falar mal de Quinota, e questiona seu noivado com Tobias. Esperança beija Nastácio, mas disfarça quando Zé Beltino chega. Tia Salete impede que Zefa Leonel venda sua aliança de casamento para comprar mantimentos para a família. Zefa Leonel afirma que voltará para o garimpo atrás da turmalina, e Seu Tico Leonel segue a esposa. Margaridinha e Benvinda armam uma confusão com os garimpeiros, e Artur ajuda Quinota. Artur e Quinota se beijam.

Sexta-feira, 26 de abril

Quinota explica a Artur que seu noivo fugiu. Zé Beltino ameaça Artur. Seu Tico Leonel se desespera com o desmoronamento da gruta. Em Salvador, Blandina se irrita com o comportamento do marido de uma cliente. Zefa Leonel resgata Seu Tico Leonel debaixo das pedras da gruta. Quinota e a família tentam convencer Zefa Leonel a desistir de procurar a turmalina paraíba. Ariosto e Artur constatam que houve movimento na gruta azul. Blandina arma para o marido de sua cliente, mas acaba detida por extorsão. Dracena e Castorina tentam acalmar Blandina, que afirma que fugirá da cidade. Blandina conhece Marcelo e o rouba. Artur surpreende Quinota com flores.

Sábado, 27 de abril

