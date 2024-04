Quem é Larissa Bocchino, protagonista estreante de 'No Rancho Fundo'?

Quem é Larissa Bocchino

Natural de Contagem, Larissa tem dupla formação — Teatro Universitário e Letras — na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Ela contou a Splash, durante festa de lançamento da novela no Rio de Janeiro, que é uma "menina muito guerreira" e que está "sempre no corre".

Ela, que também já foi professora de italiano, não se vê fora do mundo das artes. "Tenho uma produtora audiovisual, rodei um curta aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Dirigi meu primeiro curta que a gente lança no próximo ano. Não sei viver que não seja de arte, do teatro. Já apresentei muitos espetáculos de rua, cordel, toco tambor e teclado. A gente é multiartista. No Brasil, você tem que fazer de tudo. Me identifico como artista brasileira nata."

A primeira aparição de Larissa na TV aberta aconteceu em um concurso do programa Faustão na Band em 2022. Ela foi uma das escolhidas para integrar "Beleza Fatal" — a primeira novela da Max, antiga HBO. A escalação, no entanto, não aconteceu de fato.

Ela começou a fazer os testes para "No Rancho Fundo" enquanto gravava "Guerreiros do Sol", novela do Globoplay que deve estrear em 2025. "Fiz roupa para Quinota nos testes, costurei um vestido para ela, levei flores. Fiz toda uma coisa criativa, os diretores gostaram e me aprovaram. Descobri que fui aprovada no meu último dia de teste. Chorei, foi muito emocionante. Eu queria muito. Já sentia que era minha."