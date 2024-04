Fãs comemoram cena de Guthierry Sotero sem camisa em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de hoje, o personagem apareceu sem camisa, conversando com Aldenor (Igor Jansen), enquanto fazia trabalhos na propriedade da família. Os dois são surpreendidos pela visita de Esperança Rosalino (Andréa Bak).

No X (antigo Twitter) os fãs do ator comemoraram a cena. "Acabamos de ser abençoados com essa visão do paraíso", escreveu um internauta.

Outros telespectadores disseram que ver o ator sem camisa deixou a trama mais interessante. "É sempre bom ver homem sem camisa na TV aberta", afirmou um usuário da rede social. "'Estou vendo 'No Rancho Fundo' pela trama'. A trama: Guthierry Sotero", brincou um segundo.

Acabamos de ser abençoados com essa visão do paraíso #NoRanchoFundo