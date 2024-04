'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 22 a 27/04

Luca não aceita a prisão de Electra. Tom se preocupa com o comportamento de Ramón. Nicole ouve Max falando dela com seus amigos. Andrômeda e Júpiter tentam não se preocupar com a prisão de Electra. Hans se incomoda com a presença de Mila enquanto conversa com Jéssica. Tom consola Vênus. Paulina avisa a Brenda que falará com Vênus. Murilo faz as pazes com Chantal. Leda reclama de Guto para Lupita. Hans demite Mila. Paulina procura Vênus.

Terça-feira, 23 de abril

Paulina exige que Vênus se afaste de seus filhos. Pudim se lembra do que aconteceu com ele, e Brenda teme por Paulina. Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico. Vênus avisa a Electra que ela voltará para a penitenciária. Jéssica e Hans comemoram o sucesso do plano. Andrômeda decide visitar Electra, mas acaba dormindo no ônibus. Lupita recebe uma notícia ruim sobre seu avô, e Júpiter acredita que seja sobre ela. Andrômeda descobre que está perdida em São Paulo e pede ajuda a Chicão. Jéssica encontra um vídeo na internet que comprova a inocência de Electra e mostra para Hans.

Quarta-feira, 24 de abril

Hans se preocupa com o vídeo, e Jéssica teme que o plano deles seja descoberto. Mila volta para a pensão de Furtado. Júpiter pede para Marieta ler a sorte de Lupita nas cartas de tarô. Andrômeda pede para Chicão levá-la até a delegacia, onde sua irmã está presa. Plutão desconfia da inocência de Electra. Jéssica impede Wilson e Chantal de assistirem ao vídeo que inocenta Electra. Andrômeda e Chicão ficam retidos em uma enchente. Tom tira satisfação com Paulina. Jéssica decide reportar o vídeo que inocenta Electra.

Quinta-feira, 25 de abril