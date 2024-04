Além de Taís, quem também morre na reta final de 'Paraíso Tropical?'

No capítulo de terça-feira, da reprise de "Paraíso Tropical" (Globo), Taís (Alessandra Negrini) foi assassinada misteriosamente.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No último capítulo da novela, que está marcado para ir ao ar no dia 3 de maio, o público ficará sabendo que o assassino é Olavo (Wagner Moura). Até lá, outros personagens irão morrer no folhetim.