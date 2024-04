Meme de Cariúcha é citado em 'Família É Tudo': 'Bonita pra caramba'

O meme tornou Cariúcha famosa em 2009. Ao perder o concurso Garota da Laje, ela deu uma entrevista para o programa Profissão Repórter e viralizou com sua revolta. "Eu fico revoltada, só mulher feia ganhando! Eu sou muito melhor! Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro! Não tenho cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! Isso daí é tudo marmelada, tudo cotada já! Mas que façam bom proveito desse carro usado, o meu é zero!", disse ela no vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

No X (antigo Twitter), os fãs comentaram sobre o meme de Cariúcha na novela das 7. "Cariúcha venceu! O meme na novela", afirmou um internauta.

