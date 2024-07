Fãs comemoram 1º beijo de Murilo e Electra em 'Família É Tudo': 'Meu casal'

Por causa do momento romântico "Família É Tudo" e a hashtag 'beijo Manrilo' ficaram entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Eu estou impactado com o beijo Manrilo! Electra e Murilo, meu casal!", escreveu um fã. "A Electra e o Murilo tem muita química", afirmou outra.

Os atores Henrique Barreira e Juliana Paiva foram muito elogiados. "Juliana Paiva e Henrique Barreira simplesmente demonstrando tudo pelo olhar, a forma como eles se encaram, a respiração para enquanto se olham até que finalmente ela fala, simplesmente são eles", analisou um telespectador.

