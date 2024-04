Isacque Lopes sincerão: 'Público tá achando o Plutão meio pé no saco'

O público está achando o Plutão meio pé no saco, por conta dele não defender a irmã, não acreditar na inocência dela (...) e, principalmente, essa questão da herança. A galera tá um pouco e aquilo 'como ele não quer a por** dessa herança, mano? Se fosse comigo...' E eu concordo. Um put* dinheiro, como ele não quer isso, cara? Mas o retorno tem sido bom. Tenho uma vantagem: a galera gosta de mim e abraça mesmo sendo um personagem difícil de entender em um primeiro momento.

Isacque Lopes

Mas a história de Plutão não é restrita a isso — e ainda vai se desenvolver bastante quando ele se apaixonar por Nicole (Aisha Moura). Extremamente independente, sonha em ser campeão brasileiro de skate e faz bicos como professor para pagar treinadores e participar de competições — além de esconder dos amigos que é um dos herdeiros da Mancini Music.

A partir do momento que a Nicole chega, uma super skatista, mexe com o coração dele. Além de talentosa, ela é muito bonita e charmosa. Ela é muito interessante. O problema é que ela já tem um namorado, o Max, que é tóxico e possessivo. Plutão vê isso de fora e fica bolado por ver a menina sendo totalmente desvalorizada com um parceiro desse tipo. Assim, começa a se apaixonar e vai fazer de tudo para que ela se interesse por ele também.

Isacque Lopes

Isacque e Plutão compartilham algumas vivências: seja pela dedicação para conquistar os próprios sonhos ou pela escolha do figurino. "Ele é casca-grossa, vai até o final, além de ser street, urbano. Eu, Isacque, comecei na dança com cinco anos, no hip hop, no balé, tenho essa vivência urbana. Minhas músicas também são."

'Salvo pela arte'

Isacque ganhou evidência no ano passado ao participar de "Vai na Fé" como o Ben na juventude — personagem vivido por Samuel de Assis na fase adulta. No mesmo ano, ele lançou dois filmes pela Netflix e Globoplay, respectivamente, "No Ritmo da Fé" e "Ritmo de Natal".