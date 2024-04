Yas: Com letra medíocre, Wanessa se nega a entender que errou no BBB 24

No dia da grande final do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo, 41, lançou seu novo single, "Caça Like", baseado nas experiências que viveu durante e após o reality. Em entrevista a Lucas Pasin, ela classificou a canção como um "manifesto para o linchamento virtual sem possibilidade de troca".

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou com veemência tanto a música quanto a mensagem que ela se propõe a passar. "Desculpa, Wanessa, mas achei essa música o uó, cafonérrima. É uma resposta muito rasa para o que aconteceu. Não dá para pegar uma pauta tão importante como a pauta racial e resumir isso a: 'Sou imperfeita, peço licença para errar'."

Na visão de Yas, Wanessa reclama das consequências do que fez ao invés de olhar para as próprias atitudes. "Que ódio é esse que ela está recebendo de volta? Porque se recebe aquilo que se emana. Ela parou para refletir que talvez as coisas que tenha lido são bem suaves comparadas ao que fez dentro do programa? Aos pensamentos que reproduziu lá dentro e às atitudes que tomou?"