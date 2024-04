'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 15 a 20/04

Marcelo e Quinota se admiram por mensagens no celular. Artur alerta Marcelo sobre o povo do sertão. Disfarçada de garimpeiro, Zefa Leonel reage ao desrespeito de um colega, observada por Primo Cícero. Quinota, Benvinda e Margaridinha levam o farnel para Zefa. Jordão reconhece Zefa e pede perdão por tê-la tratado mal. Zefa assusta Seu Tico Leonel e Nastácio, repreendendo o fato de os homens estarem dormindo durante o dia. Tia Salete e Zé Beltino capturam Jordão, que espreitava a casa dos Leonel. Zefa serve comida a Jordão. Artur comenta com Marcelo que ele precisa trabalhar. Ariosto destrata Artur. Marcelo e Quinota se encontram e são flagrados por Zefa.

Terça-feira, 16 de abril

Zefa Leonel ameaça capar Marcelo, que consegue fugir. Dona Manuela briga com Ariosto por conta de Artur e Marcelo. Tia Salete repreende o comportamento de Quinota. Todos ouvem um tiro ser disparado e questionam se Zefa Leonel atentou contra Marcelo. Quinota garante a Zefa Leonel que gosta de Marcelo, e a mãe afirma que, caso o rapaz retorne, aceitará o namoro dos dois. Marcelo é expulso do cabaré por Deodora, que cobra a dívida do rapaz de Artur. Zé Beltino se revolta ao saber que Marcelo esteve com Quinota e atira contra o homem. Tia Salete e Juquinha procuram Padre Zezo para falar sobre uma morte.

Quarta-feira, 17 de abril

Padre Zezo se espanta com a revelação de Tia Salete e Juquinha. Marcelo desperta do susto e afirma à família Leonel que teve uma visão e que deve se casar com Quinota. Padre Zezo visita o prefeito Sabá Bodó e sua esposa Nivalda. Nastácio admira Esperança. Marcelo pede a mão de Quinota em casamento. Zé Beltino acredita que Marcelo conversou com Nossa Senhora. Zefa Leonel expulsa Marcelo de sua casa e proíbe Quinota de sair. Zefa Leonel constata que Quinota fugiu.

Quinta-feira, 18 de abril